ЧП в Борисполе: из-за выброса вредных веществ не работают терминалы

В аэропорту Борисполь не работали терминалы / УНИАН

В понедельник вечером 21 октября аэропорт Борисполь приостановил работу терминалов из-за выброса в воздух опасных амиакосодержащих веществ.

В пресс-службе ведомства распространили важное обьявление об угрозе отравления.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - сообщили в пресс-службе.

В помещение аэропорта прибыли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые в составе комиссии провели проверку уровня загрязнения воздуха в терминалах, где приостановили обслуживание пассажиров.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что терминалы работают в штатном режиме.

"По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту Борисполь сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта восстановлена. Аэропорт Борисполь работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, в сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине. Позже эколог обьяснил, что происходит. Затем в КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в Киеве.

Ранее стало известно, что две крупные европейские авиакомпании уходят из Украины.