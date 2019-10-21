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В КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в Киеве

21 октября 2019, 17:28

Особенно критичная ситуация в местах, где фиксируют серьезные пробки.

погода, осень, туман, Киев
Воздух в столице загрязняют автомобили / Фото УНИАН

В Киеве специалисты фиксируют значительное превышение опасных веществ в воздухе около "транспортных дорог со значительным скоплением транспорта.

Как сообщил журналистам начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, максимально токсичное загрязнение воздуха наблюдается в тех местах столицы, для которых характерны пробки.

"Сегодня мы выезжали в Голосеевский район на окружную дорогу - превышение выявляют только вдоль скопления транспорта на проезжей части. Превышение связано с продуктами горения - это могут быть формальдегиды, диоксиды азота и СО. Но все превышения выявляются только вдоль пробок. По информации Санэпидемстанции, она постоянно фиксирует превышение концентрации продуктов горения в местах, где есть большое скопление автотранспорта - Бессарабка, проспект Победы и так далее", - подчеркнул чиновник.

Премьер-министр Алексей Гончарук констатировал, что отсутствуют официальные данные, подтверждающие аномальное загрязнение воздуха в столице. По данным специалистов, качество воздуха находится в пределах допустимой нормы.

В свою очередь начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко в комментарии ТСН акцентировал, что произошла "температурная инверсия". Во-первых, октябрь отметился довольно высокой температурой воздуха, а, во-вторых, жители частного сектора столицы массово начали сжигать листья и мусор на огородах.

Напомним, в одном из районов Киева ухудшился воздух, в частности, из-за масштабного горения торфяников под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевщины.

Как ранее сообщалось, высокое загрязнение воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений.

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