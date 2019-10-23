"У нас же пути не разобраны": Аксенов возжелал восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Сергей Аксенов захотел восстановить железнодорожное сообщение Украины с Крымом / Facebook Сергея Аксенова

Приспешник крымских оккупантов Сергей Аксенов, который еще пять лет будет "руководить" украинским полуостровом, заявил о желании и готовности восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.

По словам "главы" Крыма, на полуострове на 100% готовы пустить поезда с материковой части Украины, сообщает ТАСС.

"Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет. Мы за. Сейчас мяч на их [Украины] стороне. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке", - сообщил он.

Напомним, что власти Российской Федерации в 2014 году аннексировали украинский полуостров, после чего там якобы провели референдум. 17 марта Аксенов объявил себя главой украинского полуострова. 18 марта 2014 года в Кремле подписали так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Сразу после этого авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.

Ранее Аксенов пригласил Зеленского в оккупированный Крым.