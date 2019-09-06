Белорусский политик назвал Крым частью России

Крым в Белоруссии назвали часть РФ / Фото: Крым.Реалии

Глава Республиканской партии труда и справедливости Беларуси Василий Заднепряный публично высказал мнение о принадлежности Крыма к Российской Федерации.

"Да признаем. Потому что свободное волеизъявление в виде референдума состоялось, и это факт. В этом надо искать первопричину: не было бы вооруженного переворота в Украине, не было бы и вопроса о Крыме", - сказал он в интервью изданию Политринг.

По словам политика, беспочвенными являются обвинения в адрес белорусских предприятий, которые поставляют на оккупированные территории Донбасса свою продукцию.

"Не одобряю эти обвинения, это политические игры и не более того. Даже по законам ВТО, хотя мы и не входим в ее состав, свободное перемещение товаров и денег, торговля – должны быть неприкасаемы. И условия, когда отдельные регионы доводятся до голода, недопустимы. Вы видите, сколько за последнее время было шараханий. То Беларусь самый близкий друг, то предатель, то давайте перенесем переговоры из Минска в Астану. Эти шараханья ни к чему хорошему не приведут", – заключил Заднепряный.

Как известно, официально Белоруссия не признала российский статус Крыма.

Напомним, глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров.

Ранее СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму.