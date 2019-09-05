Российские ПВО в Крыму способны ударить по Киеву - разведка Минобороны

Российское ПВО в аннексированном Крыму / RT

Российские военные с помощью расквартированных в аннексированном Крыму средств противовоздушной обороны (ПВО) способны угрожать большим массивам территорий в пределах материковой Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Укринформ" со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

По его словам, в Крыму россияне накопили мощную группировку войск, позволяющую РФ проводить тактические операции во всем регионе Черного моря.

"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", − заявил Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия развернет в Крыму четвертый дивизион ЗРК С-400. До этого стало известно о планах РФ перебросить в Крым зенитный ракетный комплекс "Триумф".