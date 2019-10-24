"Шел крысенок по своим делам": в киевском супермаркете разгорелся скандал

Крысы / скриншот

Один из киевских супермаркетов оккупировали крысы. Так, грызунов внушительных размеров заметили посетители супермаркета Фуршет на Троещине.

Так, журналист Антон Страшко заснял встречу с грызуном и обнародовал видео в Facebook.

"Не разминулся с большой крысой, которая бежал из ряда к другому ряду. Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялся и побежала в алкогольный отдел", - рассказал Страшко.

По его словам, работники магазина признают, что у них есть крыса и не одна, а целая семья – больше пяти грызунов.

В ролике видно, как одна крыса прячется под стеллажом, при этом еще один грызун лазит по полкам с хлебобулочной продукцией.

Кроме того, пользователи соцсети сообщили, что уже встречались в магазине по улице Радужная с грызунами "размером с небольшую собаку".

Подписчики журналиста с иронией отреагировали на засилье крыс: "Ну, прям таки не разминулся. Ну шел крысенок по своим крысиным делам, из-за стресса от встречи с тобой в алкогольный отдел побежал и детям за пиченьками", "Мои хорошие. Ничего. Жрачки хватает, не холодно. Думаю, где сейчас 5 - там скоро и 15 будет", "Уже и в магазин по-человечески, без сюжета, сходить не можешь".

Напомним, что ранее во Львове на проспекте Красной Калины случилось жуткое ЧП - строительный кран упал на здание супермаркета Арсен