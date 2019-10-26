"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове

У Алексея Титова, который в полдень 25 октября, в пятницу, устроил стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый боекомплект.

По словам копов, стрелял Титов из пистолета Glock с глушителем, но в его машине нашли также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра.

Это оружие киллер бросил в автомобиле, который поджег. К слову, в момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе 4 гранаты и патроны, сообщает УНН.

Также стало известно, что мужчине после взрыва гранаты оторвало голову.

Глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко прокомментировал ситуацию, написало издание 057.ua.

"Нападавший скрылся с места преступления на авто Toyota Rav4, которое поджег на парковке. Полиция преследовала подозреваемого – он был уже ранен. Мужчина видел, что шансов у него не было, достал гранату и подорвал себя. Одежда на нем совпадает с одеждой погибшего возле железнодорожных путей человека", – сказал Сокуренко.

Полиция подтвердила, что это были разборки между преступными группировками.

Отметим, в результате пострадал криминальный авторитет "Жора", а его "правую руку" Владимира Бороха, известного как "Тайсон", застрелили. Он проходил свидетелем в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Добавим, что украинцев происшествие в Харькове шокировало, в соцсетях по этому поводу много шума, некоторые "слили" инсайдерскую информацию, которая, впрочем, не подтверждена.

"Они не уезжали никуда. На Жору уже покушались пару лет назад, он открыто живет в Харькове все это время, ходит с оружием, занимается криминалом. Об этом знают все, кроме полиции, похоже", - высказался журналист Денис Казанский.

"Да в общем пох@й. Одна поправка: Титов себя не подрывал, а пытался бросить гранату в полицейских, но что-то пошло не так - вероятно, споткнулся во время броска и выронил гранату из руки себе под ног", - добавил Евгений Шевченко.

"И перестрелка происходила прямо возле супермаркета "Восторг" Авакова. Такое знаковое совпадение", - отметила Ирина Самойлоф.

Читайте такжеВ кровавых разборках в Харькове всплыл донбасский следНапомним, ранее сообщалось, погибшим в результате перестрелки в Харькове оказался Владимир Борох, известный в криминальных кругах под кличкой Тайсон. При этом ранения получил лидер одной из криминальных группировок Григорий Исаков (по другием данным Георгий) по кличке Жора.

Как сообщают в соцсетях, Жора с группой мужчин общались в кафе Восторг, где между ними произошел конфликт.

"Жора с бандой сидели в кафе в Восторге, и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке. Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как Тайсон, правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь", - пишет Телеграм-канал Rakly.