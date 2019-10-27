"Бесславные ублюдки": опубликовано видео с пьянствующими экс-главарями "ДНР"

Экс-главари "ДНР" закладывали за воротник в Крыму

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены печально известные российские террористы, принимавшие участие в войне на Донбассе.

Среди прочих на видео есть российский генерал-майор Сергей Дубинский (кличка Хмурый), которого в экспертно-журналистской группе Bellingcat назвали организатором транспортировки зенитно-ракетной установки Бук, из которой был сбит MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Кроме того, также в кадре присутствует Игорь Безлер (кличка Бес), который в 2014 году в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке.

Бывшие главари боевиков находятся на борту прогулочной яхты, употребляют спиртные напитки, при этом один из участников пьянки говорит тост: "Гиркин (Игорь Гиркин – экс-министр обороны "ДНР", - ред.) капут".

"Хмурый, Бес и Керчь в Крыму. Тост ("#Гиркин капут") поднимает полковник Геранин (https://t.co/eXnqCBQzoG) - куратор Беса в 2014 г." #Безлер #Дубинский #Погодин pic.twitter.com/SWWAaXeEYD — Necro Mancer (@666_mancer) October 27, 2019

"Хмурый, Бес и Керчь в Крыму. Тост ("Гиркин капут") поднимает полковник Геранин - куратор Беса в 2014 г.", - сказано в подписи к видео.

Отметим, что пользователи в Сети коротко и емко оценили увиденное:

Напомним, ранее в ГПУ составили подозрение экс-главарю ДНР Безлеру.