Прямо под колеса: под Днепром медики "потеряли" пьяного пациента

Скорая помощь / УНИАН

В Новомосковске Днепропетровской области произошел вопиющий случай с пациентом скорой помощи. Так, во время движения автомобиля из него прямо под колеса другой машины выпал мужчина.

Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора авто, под чьими колесами чуть не оказался пациент. Водитель легковушки вовремя успел затормозить, чтобы предотвратить наезд.

По данным местного издания Вгороде, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что мужчина не хотел ехать в больницу, поэтому решил выйти из машины во время движения, хоть врачи и пытались его остановить.

Кроме того, он категорически отказывался от госпитализации. Для того, чтобы усмирить пациента, пришлось вызывать полицейских, которые помогли доставить мужчину в медучреждение. В результате падения из авто пострадавший только ушиб голову.

По данным УНН, инцидент зафиксирован в журнале единого учета Новомосковского отделения полиции. На данный момент неизвестно будут ли открывать производство по данному факту.

Напомним, что ранее мужчина после операции три дня блуждал по подвалам больницы.