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Крики не слышали: в России врачи "потеряли" пациента после операции

19 сентября 2019, 19:57

На следующий день после исчезновения пациента выписали.

Мужчина три дня бродил по подвалам
Мужчина три дня бродил по подвалам / скриншот

Мужчина после операции три дня блуждал по подвалам больницы и не мог найти выход. Об этом сообщили СМИ Железногорска, передает УНИАН.

Отмечается, что 35-летнго Павла Богданова госпитализировали из-за обострения панкреатита. Ему сделали операцию, посоле которой он загадочно исчез. Мужчину три дня искали волонтеры и полиция, но найти без вести пропавшего удалось только кинологам.

По словам Богданова, он пытался звать на помощь, но на его крики никто не реагировал, поэтому он решил самостоятельно искать выход из подземелья.

Пока правоохранители искали пациента врачи успели его выписать за нарушение стационарного режима. В больнице инцидент не комментируют.

Напомним, что в российских больницах появилась новая опция – просто спросить. Нововведением только в медучреждении Калининграда воспользовалось более 500 человек.

Россия больница пропал без вести
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