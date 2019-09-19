Просто спросить: в РФ нашли способ спастись от скандалов в больницах. Фото

Просто спросить / obschestvo.rianovosti

В одной из российских больниц в Калининграде ввели необычную опцию. Так, в электронной очереди городской больницы №3 появился вариант "просто спросить". Соответствующее фото, подтверждающие данный факт, опубликовали на странице РИА общество в Facebook.

Сообщается, что данная функция появилась еще две недели назад и за это время ею воспользовались более 500 человек.

"После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", - говорится в сообщении.

При этом указано, что чаще всего люди спрашивают о том, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, а также график работы узкопрофильных специалистов. Согласно информации Минздрава РФ, данная опция доступна и клиниках других регионов.

Напомним, что в российском Новосибирске в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Вектор, где когда-то разрабатывали биологическое оружие, произошел мощный взрыв.