Эбола и оспа: в России взорвался центр с опасными вирусами

Произошел взрыв в центре с опасными вирусами / Reuters

В российском Новосибирске в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Вектор, в котором в 1970-1980-х годах велась разработка биологического и бактериологического оружия, произошел мощный взрыв.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, взрыв произошел в помещении санпропускника, где проводились ремонтные работы.

Взрыв прогремел на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса. Предположительно, при ремонтных работах взорвался газовый баллон. В результате детонации произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, однако пожарным удалось ликвидировать огонь.

В результате взрыва пострадал один человек, он с ожогами второй и третьей степени доставлен в больницу. Также выбиты стекла в здании. В Роспотребнадзоре заверили, что бактериологическая угроза отсутствует и опасных веществ в воздухе нет.

Как известно, Вектор располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и прочих.

Напомним, в оккупированном Донецке в Кировском районе 4 сентября на территории шахты Скочинского произошел взрыв.