Скандальный чиновник Порошенко ушел в отставку: подробности

Юрий Лавренюк / УНИАН

С приходом новой украинской власти некоторые старые политики решили покинуть свой пост. Такое решение принял и заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства", - написал чиновник в Facebook.

По словам Лавренюка, он выполнил свое предназначение на данной должности.

"Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше", - отметил замминистра.

Стоит отметить, что Лавренюка назначили на должность в министерстве инфраструктуры в 2016 году. Он отвечал за портовое направление. С его фамилией связывает ряд скандалов, а именно уничтожение контроля за безопасностью мореплавания в портах; коррупция среди инспекторов, контролирующих морские суда в портах; закрытие тренажерных центров для моряков; усиление коррупции в системе дипломирования моряков, также незаконное увольнение капитанов портов.

Напомним, что ранее в министерстве инфраструктуры изъявили желание отдать в частные руки два морских порта Украины.