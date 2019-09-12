Два крупных порта Украины отдадут в частные руки: объявлен конкурс

В Ольвии планируется построить новый зерновой терминал / Фото ports.com.ua

Министерство инфраструктуры Украины хочет отдать в частные руки два морских порта Украины – николаевский порт Ольвия и Херсон. Ведомство уже объявило о проведении концессионных конкурсов.

В правительственной газете Урядовый курьер уточняется, что Ольвию планируют передать в концессию на 35 лет, а Херсонский порт – на 30 лет. Заявки на участие принимаются в течение 60 дней. Сам конкурс и определение победителя должны состояться в течение трех месяцев, пишет Интерфакс-Украина.

Экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что основная задача указанных пилотных проектов - привлечь международные практики и технологии в украинские порты. Ожидается, что общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн для Ольвии и 1,4 млрд грн – для Херсона.

В течение первых трех лет в николаевском порту планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год, а в морпорту Херсон - провести неотложное обновление активов.

Заинтересованность в концессии портов ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи.

Напомним, ранее во время визита на Прикарпатье президент Владимир Зеленский заявил, что финансированием работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск займется бизнесмен Александр Шевченко.