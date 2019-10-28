"Баба без яиц, хочу предупредить, если что": скандальная Звиробий пригрозила Мосийчуку - видео

Звиробий пригрозила Мосийчуку / скриншот из видео

Волонтер Маруся Звиробий, которая вместе с народным депутатом от Европейской солидарности Софией Фединой в скандальном видео предупредили президента Владимира Зеленского об угрозе убийства, опять оказалась в центре внимания.

Отметим, объясняя мотив дерзких высказываний в адрес президента Зеленского, она назвала "говном" и "бабой без яиц" народного депутата Николая Тищенко, который начал сбор подписей за снятие неприкосновенности народного депутата Софии Федины.

Также она назвала "дерьмом" Александра Дубинского, который призвал наказать народного депутата от партии Европейская солидарность Софию Федину, которая, по его мнению, угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

"Почему-то на Зеленского никто в суд не подает за расстрел Рады в его фильме. Только он пользовался демократией, которая была в нашей стране, а сейчас неизвестно куда делась после того, как мы с Софией Фединой разорвали "зелибобиков", - высказалась Звиробий.

Также волонтер назвала Игоря Мосийчука и Анатолия Шария "дерьмом", которое она даже комментировать не хочет.

"Дерьмо всегда остается дерьмом", - подчеркнула Звиробий.

При этом Звиробий громогласно заявила, что она знает, у оппонентов Мосийчука "горели дома и машины".

"Я знаю, что у оппонентов Мосийчука горели дома и машини. Поэтому хочу предупредить, если что…", - дословно сказала Звиробий.

В то же время Звиробий уточнила, что в Вооруженных силах готовится и запущена кампания по ее дискредитации.

В свою очередь Игорь Мосийчук молниеносно отреагировал на слова Звиробий.

"Елена (настоящее имя), когда ты советскую форму с Гиркиним в реконструкторском клубе таскала, я был Януковичем за украинское дело брошен в тюрьму по делу так называемых "васильковских террористов", а потому закрой свой черный рот! Только что ты в эфире мне угрожала, рассказывая о том, что у меня что-то сгорит ... Я не боюсь! Не так пугали и не испугали!", - высказался Мосийчук на своей странице в Facebook, и разместил фотографию Звиробий.

Маруся Звиробий / facebook.com/igor.mosijcuk

Читайте также"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в МариупольНапомним, ранее певица и нардеп от фракции Европейская солидарность (политсила экс-президента Порошенко) София Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.



