  1. Главная
  3. Украина

Снега и тепло: чем удивит погода в Украине в ноябре 2019

28 октября 2019, 21:52

Прогноз погоды от Диденко и от Укргидрометцентра разнится.

Погода в ноябре 2019: чем удивит – синоптик
Погода в ноябре 2019: чем удивит – синоптик / 1zoom.ru

Если ранее синоптик Наталья Диденко обещала постепенно похолодание на этой неделе в Украине, то Укргидрометцентр прогнозирует довольно теплую неделю.

По данным Укргидрометцентра, погода 29 октября останется теплой на юге (до +15 градусов), на остальной территории Украины – до +11-13 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на завтра обещает +7-9 градусов днем после ночных +3-5 градусов.

Погода 30 октября будет попрохладнее – до +4-8 градусов днем, кое-где и холоднее.

Читайте такжеСнегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019Погода с 31 октября по 1 ноября будет уже с ночными заморозками (до -5 градусов). Похолодает даже на юге Украины.

А вот погода 2 ноября заморосит дождем, показатели термометры сползут на несколько градусов.

Погода в Киеве в ноябре 2019, по данным Gismeteo, будет колебаться от теплых +13 градусов с дождями до дневных минусов (до -4 градусов) со снегом.

Вторая декада ноября принесет морозы и снег, а под конец месяца потеплеет снова, будет сухо.

Ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.

погода прогноз погоды
Сейчас вы просматриваете новость «Снега и тепло: чем удивит погода в Украине в ноябре 2019». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:01
Билецкий признался, как ветераны в Золотом перепрятали оружие
22:27
Как правильно лечить простуду при первых симптомах: советы врачей Видео
22:21
"Время снимать трусы и время надевать": в Харькове пара устрола секс-марафон возле школы - видео Видео
22:20
Зеленский ругал, ему жестко огрызались: что творилось на тайном вече Слуги народа
22:12
Трамп приписал Зеленскому президентство в России - видео Видео
21:52
Снега и тепло: чем удивит погода в Украине в ноябре 2019 Видео
21:42
Гороскоп на завтра: кому светит интим, а кому - умопомрачительная влюбленность
21:39
"Порохоботки распустили ядовитый язык": депутат "накапал" на Федину в ГПУ и ГБР Видео
21:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 1 и 2 серия смотреть онлайн 28-10-2019 Видео
21:15
Зарплата в Украине 2019 близка к рекорду: в чем подвох
20:53
"Баба без яиц, хочу предупредить, если что": скандальная Звиробий пригрозила Мосийчуку - видео Видео
20:26
На Луганщине грянул жуткий взрыв в жилом доме: появились фото Фото
20:00
Серый маникюр – модный серо-розовый френч, мраморный маникюр и матовые ногти - фото Фото
19:50
Дорога в ад: "Штирлиц" рассказал о том, как ВСУ отправили к праотцам юного боевика "ДНР"
19:47
"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видео Видео
19:31
Историк рассказал, когда и зачем стоило повесить Сталина
18:57
"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в Мариуполь
18:32
"Сидеть и жрать черноземы": эксперт оценил планы по запуску в Украине рынка земли
18:20
Лекарства не существует: всплыли жуткие подробности лечения Заворотнюк
18:12
"Советуется": девушка Андрея Богдана раскрыла интимные секреты Видео
17:58
Гепатит А: все, что нужно знать о страшной болезни Видео
17:37
"Гнать нацбандоту, майданить за конфеты": копы рассказали о выселении националистов из Золотого
17:36
"Унизительные уступки": в Нафтогазе ответили на требования РФ по транзиту газа
17:24
Сидоренки-Сидоренки: дата выхода, сколько серий и сюжет Видео
17:19
Отслужил мужик: военный уволился из армии и ушел в гей-порно
17:13
"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича Видео
16:53
Граница со Словакией заблокирована: первые подробности
16:34
Скандальный чиновник Порошенко ушел в отставку: подробности
16:33
Тина Кароль и Дан Балан воссоединились прямо на сцене Танців з зірками Видео
16:14
"Тайное заседание Слуги народа": СМИ выяснили причину
16:13
Транзит газа через Украину: Путин опять звонил советоваться к бундесмаме
16:11
Зеленский намерен забрать у народа спирт Видео
15:49
Зеленский решил "спросить" с НАБУ: появились детали нежданного визита президента
15:44
Маленькие дети выпали из окна больницы в Одесской области
15:33
Комаровский раскрыл главный факт о кашле
15:21
"Никогда такого не было": Лукашенко запаниковал и пригрозил США
15:21
Зеленский отдал Киевскую область под контроль известного бизнесмена
15:05
"Горе, страшная болезнь": реальное состояние Заворотнюк потрясло сеть
15:05
"Надеемся, что Зеленский заставит": Песков назвал важное условие для нормандских переговоров
15:01
"Новый Киев": Ткаченко рассказал о депутатских объединениях в Раде и Киевсовете
14:56
"Чтобы на своей шкуре ощутил": Федина рассказала, зачем угрожала Зеленскому Видео
14:44
Подозреваемый в присвоении бюджетных средств заммэра Днепра Лысенко вышел на работу - СМИ Видео
14:20
Death Stranding на ПК: разработчики сделали признание Видео
14:19
В Чернигове резко возросло число заболевших гепатитом "А" детей
14:18
"Плакаты, что я - ху*ло": в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами Видео
14:05
На новую песню: Приходько отсудила у Порошенко сотни тысяч гривен
14:01
"Всех поймаем, потом выпустим": Гончарука разозлили отчеты о конфискации тапочек в Черновцах Видео
13:51
"Нечего делать с такой игрой": форвард Динамо "разошелся" после ничьи с Карпатами Видео
13:45
"Развлекать москалей": Украинская певица пошла на российский Голос Видео
13:45
На пропагандистском канале России возникли серьезные проблемы – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять