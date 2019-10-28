Снега и тепло: чем удивит погода в Украине в ноябре 2019

Погода в ноябре 2019: чем удивит – синоптик / 1zoom.ru

Если ранее синоптик Наталья Диденко обещала постепенно похолодание на этой неделе в Украине, то Укргидрометцентр прогнозирует довольно теплую неделю.

По данным Укргидрометцентра, погода 29 октября останется теплой на юге (до +15 градусов), на остальной территории Украины – до +11-13 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на завтра обещает +7-9 градусов днем после ночных +3-5 градусов.

Погода 30 октября будет попрохладнее – до +4-8 градусов днем, кое-где и холоднее.

Читайте такжеСнегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019Погода с 31 октября по 1 ноября будет уже с ночными заморозками (до -5 градусов). Похолодает даже на юге Украины.

А вот погода 2 ноября заморосит дождем, показатели термометры сползут на несколько градусов.

Погода в Киеве в ноябре 2019, по данным Gismeteo, будет колебаться от теплых +13 градусов с дождями до дневных минусов (до -4 градусов) со снегом.

Вторая декада ноября принесет морозы и снег, а под конец месяца потеплеет снова, будет сухо.

Ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.