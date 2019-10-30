Доллар неожиданно упал ниже 25 гривен

Курс доллара заметно упал / УНИАН

В Украине снова "скакнул" официальный курс доллара и евро к гривне - "американец" вновь переступил отметку в 25 гривен.

Состоянием на 10 утра 30 октября на межбанковском валютном рынке доллар был установлен на уровне 25,03/25,07 грн, то уже к закрытию торгов доллар упал на 12 копеек - 24,94/24,97 грн за доллар.

Что касается курса евро, то котировки гривны к евро выросли на 13 копеек - 27,71/27,75 грн за евро.

Национальный банк Украины на 30 октября установил курс доллара на уровне 25,11.

В проекте госбюджета на 2020-й, принятом Кабинетом министров, курс американской валюты заложен на уровне 28,20 грн.

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года.