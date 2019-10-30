Впервые за два года: в порт Одессы зашел круизный лайнер

Морской вокзал в Одессе / Фото: Думская

Впервые за два года в украинский порт зашел иностранное круизное судно. Отмечается, что судно AMERA сделало короткую остановку в порту Одессы в среду, 30 октября.

По данным ТСН, путь лайнера пролегает через Черное и Средиземное море. На борту корабля на момент остановки в одесском порту находилось 800 пассажиров. На берегу туристов ожидали автобусы с заранее спланированной программой.

Стоит отметить, что на сегодня заход круизного лайнера в порт Одессы большое событие, хотя раньше в сезон Морской вокзал принимал множество судов и яхт.

Напомним, что 30 и 31 октября Североатлантический совет на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг посетят Украину.