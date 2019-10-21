В Одессу доставили американские военные катера Порошенко. Фото

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Катера от США / dumskaya.net

ера типа Island в понедельник, 21 октября, доставили в Одессу. Суда предназначены для украинских военно-морских сил.

По данным местного издания Думская, сухогруз Ocean Freedom пришвартовался к причалу №22 около 6:00. Катера находятся на верхней палубе Ocean Freedom.

Отмечается, что два патрульных катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" покрасили в США в серый цвет. Кроме того, на катера нанесли бортовые номера и названия.

Известно, что катера имеют длину в 30 метров, при этом они способны выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, в том числе и вести огонь.

Стоит отметить, что еще в сентябре 2018 года в Балтиморе в США прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине. Уже в марте текущего года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти пообещал передать Украине еще два таких катера.

Напомним, что ранее Франция пообещала передать Государственной пограничной службе Украины 20 патрульных катеров.