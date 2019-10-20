В Черное море вошел корабль с катерами Island для Украины

Корабль с катерами класса Island, подаренными США для ВМС Украины в рамках программы военной помощи, вошел акваторию Черного мор и направляется к берега Украины.

"Скорее всего, это они. И, скорее всего, их там встречают — и свои, и друзья, и враги", - сообщил руководитель проекта ОО Майдан иностранных дел Андрей Клименко в Facebook, проиллюстрировав слова фотографиями.

Как известно, корабль Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября, а 14 октября пересек Гибралтарский пролив.

В Одессе судно ожидают 21 октября в 6 часов утра.

Патрульные катера класса Island, которые направляются из США в Украину, закреплены на верхней палубе корабля.

/ Фото: Facebook/Андрей Клименко

Ранее сообщалось о том, что Франция передаст Государственной пограничной службе Украины 20 патрульных катеров.