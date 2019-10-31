Мечтают о колбасе: Янина Соколова раскостерила украинцев за жажду быстрых перемен

Янина Соколова / УНИАН

Уровень людей, который сейчас находятся на вершинах украинской власти прямо соотносится с уровнем украинцев и общества в целом.

Соответствующее заявление сделала известная украинская телеведущая и актриса Янина Соколова во время онлайн-беседы с поклонниками на YouTube.

Она утверждает, что главная проблема общества в Украине – желание быстрых перемен.

Соколова полагает, что украинцы в ментальной плоскости своей заметно отличаются в целом от современных европейцев, поскольку те регулярно строят стратегию своей жизни и жизни своих детей на десятилетия вперед .

Украинцы же, считает телеведущая, в основной своей массе обеспокоены тем, колбасу какого сорта будут принимать в пищу сейчас.

"Вот когда мы дойдем до этого, тогда власть будет иной. Но я верю, что это последний круг очищения и мы, наконец, поймем, кто нам нужен. Есть такая пословица, которую россияне часто к нам применяют – хохол не поверит, Пока не проверит. Нам надо, чтобы нас шкварило", – подытожила Соколова.

Напомним, ранее Янина Соколова вызвала на дебаты топовую российскую телепропагандистку Ольгу Скабееву с фразой:"Надеюсь, ты не ссыкуха".