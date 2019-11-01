"Свитязю - пи…": в Сети подняли тревогу из-за состояния озера

На Свитязе сложная ситуация, отметили эксперты.
Самое глубокое и самое большое по площади озеро Украины карстового происхождения - Свитязь - серьезно уменьшилось, воды стало намного меньше.
Береговая линия Свитязя теперь намного больше, свидетельствуют фото, опубликованные пользователем Конопляний Джмелик в Twitter.
Блогер полагает, что "озеру Свитязь - пи...".
Эксперт отметили, что на озере сложна ситуация, сообщает Обозреватель. Специалисты предупредили, что, если Свитязь замерзнет при низком уровне воды, - погибнет большая часть его обитателей.
Напомним, озеро Свитязь находится в Шацком районе Волынская область и является частью Шацкого природного национального парка. Сообщалось, что максимальная глубина Свитязя составляет 58,4 метра, а площадь - 26,2 квадратных километра.