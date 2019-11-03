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Судьба Порошенко: политолог оценил вероятность ареста экс-президента

3 ноября 2019, 04:33

Эксперт считает, что пятый президент может и не оказаться за решеткой.

Порошенко
Петр Порошенко не окажется за решеткой, считает эксперт / Reuters

Вероятность того, что пятый президент Украины Петр Порошенко окажется на скамье подсудимых, очень мала.

В комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что не верит в "посадку" политика, так как все дела, возбужденные против Порошенко, никуда не двигаются.

"По всем он проходит как свидетель. А поскольку до сих пор нет даже подозрения, то, скорее всего, это означает, что дел реально нет. Не верю, что Порошенко посадят. Потому что любое дело нужно довести до конца, а у него достаточно эффективная защита. Как видим, все заглохло. И на допросы он больше не ходит. Он уже просто "задолбался" приходить на допросы в качестве свидетеля", - отметил Загородний.

Он добавил, что пятый президент не окажется за решеткой по многим причинамю

"Поэтому не думаю, что Порошенко окажется за решеткой, как многие думают, по многим причинам: политических, экономических и юридических. Если говорить о юридических причинах, то я не думаю, что у Порошенко была аж такая слабая служба, что, в случае, если были какие-то правонарушения или преступления, юристы его не прикрыли. Он точно за период президентства нигде не присутствовал лично. Если говорить о политических причинах, то я не думаю, что такие страны как США сдадут человека, который с ними работал. Это просто не комильфо. Порошенко был союзником Штатов, почему вдруг они его должны сдать?", - подытожил эксперт.

Ранее политолог оценил перспективы уголовных дел против Порошенко.

тюрьма Петр Порошенко Тарас Загородний
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