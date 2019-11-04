Убийство 14-летней девочки: подозреваемый рассказал шокирующие детали трагедии

Дарья Дробот / Фото НПУ

Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Одессе подросток признался в содеянном. 15-летний парень на момент задержания находился под действием наркотиков.

Начальник ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Олег Бех рассказал, что на одежде подозреваемого обнаружили замытые следы крови. Отмечается, что девочка умерла от удушения, помимо этого на ее голове и теле остались следы от побоев.

По словам подозреваемого, он позвал девочку прогуляться и предложил ей секс, но она отказала, что вызвало у молодого человека ярость. Он набросился на погибшую и начал ее избивать, а после задушил.

Кроме того, он предложил продать телефон убитой, который он якобы нашел, а деньги потратить на наркотики.

Также известно, что задержанный уже дважды привлекался за грабеж. По первому делу он получил условный срок, а следствие по второму еще продолжается.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что медики предварительно установили, что причиной смерти 14-летней Дарьи Дробот под Одесси ой стала асфиксия.