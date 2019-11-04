В ООС во время несения службы внезапно умер майор полиции

В Луганской области неожиданно скончался майор полиции / facebook.com/mvs.gov.ua

В понедельник, 4 ноября во время несения службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту Лисичанск-Горно, умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

О внезапной кончине майора сообщили представители МВД написали на официальной странице в Facebook.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения Тернополь. Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", - сказано в посте.

Причину скоропостижной кончины майора в МВД не назвали.

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