В ООС во время несения службы внезапно умер майор полиции

Причины смерти 47-летнего мужчины до сих пор неизвестны.
В понедельник, 4 ноября во время несения службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту Лисичанск-Горно, умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.
О внезапной кончине майора сообщили представители МВД написали на официальной странице в Facebook.
"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения Тернополь. Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", - сказано в посте.
Причину скоропостижной кончины майора в МВД не назвали.
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