"Корочку УБД имеет и награду За садизм": капитан Нацгвадии безбожно избил соседа под Киевом - видео

В Ирпене нацгвардеец избил соседа / скриншот из видео

Жуткая драка произошла 3 ноября под Киевом. В городе Ирпень пьяный мужчина напал на соседа и люто избил его металлической палкой, после чего выстрелил из пистолета.

По информации пресс-службы полиции Киевской области, около 21:00 к правоохранителям поступило сообщение о том, что на пороге дома на улице Севериновская лежал избитый мужчина.

Пострадавшим оказался 46-летний местный житель, его с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

Также полицейские установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Это 42-летний житель Ирпеня, капитан Нацгвардии Украины Руслан Томашов.

Отметим, что драка началась после того, как у входа в подъезд мужчины не разминулись в дверях. Подозреваемый зверски набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета.

Позже нападающий спрятал оружие. Однако полиция с помощью служебной собаки обнаружила пистолет "Форд12Р" у квартиры, где жил мужчина, в электрощитовой. Также выяснилось, что оружие – не его, а принадлежало умершему человеку.

Нападающего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, копы разместили видео драки в Сети, украинцы стали его активно комментировать.

"Очередной поцреот Урины, герой АТО у которого после боярки привиделся агент Кремля. Наградить и взять под поруки депутатов", - сказал Дмитрий Котовский.

"Чел лежит не двигается, а ДБ просто добивает, понятно что чиста хулиганка", - убежден Валентин Голубев.

"Герой-нацгвардеец. Ломать дубинкой ноги лежачему и добивать из пистолета... Туда как брали исключительно выблядков и садистов, так и берут. Как и в мусарку, впрочем. Этот наверняка ещё и корочку УБД имеет и награды. За мерзость и садизм. Пипец", - возмутился Андрей Табачный.

Читайте также"Гниль в поведении, на русских похожи":"охреневший пан" в Польше избил украинского актераНапомним, ранее в Голосеевском районе Киева охранник ночного клуба избил посетителя, в результате он скончался.

Потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, что оказалась смертельной.

В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице, рассказали в полиции Киева.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.