"Профессиональные люди": "слуга народа" оскандалился заявлением по Донбассу

Максим Ткаченко / скриншот

Еще один народный избранник вляпался в скандал из-за своего высказывания. В этот раз отличился нардеп от Слуги народа Максим Ткаченко.

По словам народного избранника, среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди". При этом он предположил, что кто-то может стать частью команды новой власти.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас во "власти" все равно есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий. Но по разным причинам остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", – заявил Ткаченко.

Напомним, что ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин резко заговорил об уходе российских "зеленых человечков" из Крыма и Донбасса.