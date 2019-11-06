"Портнов играет на трубе": в Сети высмеяли "график поздравлений" главы ГБР

Роман Труба / УНИАН

В Сети появилось фото с якобы расписанием поздравления с днем рождения директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. По официальным данным, глава ГБР отмечает день рождения в среду, 6 ноября, но подчиненные поздравлять будут в четверг, 7 ноября.

Соответствующую фотографию графика поздравления опубликовал в Facebook журналист Сергей Гришин.

"Что вы знаете о совке в головах? У директора ГБР День рождения. Работники аппарата Романа Трубы составили расписание, кто в какое время его поздравляет", - написал Гришин в комментарии к фото.

Согласно обнародованному графику, поздравлять Трубу начнут с 10:00, при этом на каждый отдел отводиться примерно 10-15 минут.

Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на пост журналиста: "усердно работают, ни минутки отдыха", "робота кипит", "Букеты одинаковые, как у туркменбаши", "Где-то незаметно написано "весь день с утра до вечера Портнов играет на трубе, а с вечера до утра - наоборот", "заходить на коленях, не поднимая головы, подарки класть в двух метрах перед падишахом и сваливать", "это труба", "системный подход", "А поздравительные стишки каждый по строчке будут?", "это не совок. это ещё раньше. Феодализ", "Труба дело", "Это какой-то позор", "Если выдадут всем билетик-номерок, то будет уже как в прозрачном офисе", "совок головного мозга" и дургие.

Напомним, что ранее руководитель ГБР Роман Труба заявил, что пяти ТОП-чиновникам Минобороны объявили подозрения по делу о закупке некачественных бронежилетов.