"Буду наглым": Труба прокомментировал "график поздравлений"

Роман Труба / "Униан"

Сегодняшний именинник, директор Государственного бюро расследований Роман Труба отреагировал на шумиху вокруг "графика поздравлений". По его словам, сотрудники будут его поздравлять не в день рождения, потому что у него отпуск.

При этом Труба выразил надежду, что к уголовным производствам ГБР журналисты тоже будут внимательны.

"Не знал, что это настолько важная информация для общества, но надеюсь, результаты уголовных производств ГБР журналисты будут освещать не менее тщательно. Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня раньше запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал глава ГБР в своем Telegram-канале.

В то же время, он не подтвердил, но и не опроверг наличие "графика".

Напомним, что ранее в Сети вызвал бурной реакцию "график поздравлений" с днем рождения директора ГБР Романам Трубы.