"Бился в судорогах": скорая отказалась ехать на вызов ребенка

Скорая помощь / УНИАН

Диспетчера скорой помощи принимают не все вызовы. Так, в Мелитополе ребенок пытался вызвать врачей, но ему отказали.

По данным местного издания РИА-М, инцидент произошел еще 12 сентября. Так, девочка пыталась вызвать скорую, потому что у ее брата начались судороги, а мама пыталась оказать сыну помощь. По словам матери детей Ольги Сычевой, девочка назвала адрес и объяснила, что случилось, но диспетчер отказалась принимать вызов и требовала, чтобы к телефону подошли взрослые.

Сычевой пришлось оставить сына в судорогах и подойти к телефону. В результате медики все-таки приехали.

В Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф объяснили, что во время вызова врачей девочка сказала старое название улицы. Именно это и стало причиной отказа в приеме вызова.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области из автомобиля скорой помощи прямо под колеса другой машины выпал мужчина.