Стрельба по соседям в Киеве: стало известно о состоянии раненого адвоката

Спор между соседями в Киеве завершился стрельбой / Фото: соцсети

Вечером 6 ноября житель дома по улице Чаадаева в Киеве Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа из-за конфликта по коммуналке. Пострадавшим оказался адвокат Николай Бугаев, его госпитализировали в критическом состоянии, но мужчина остался жив.

Сначала Бугаев находился в реанимации, но пострадавшего уже перевели оттуда. Мужчина - в сознании, угрозы жизни нет, пишет Страна.

По словам жителей дома, где произошло ЧП, стрелок много лет не платил за коммунальные услуги, в результате ему отключили отопление. Кроме того, мужчина воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно как группа людей стоит на лестничной клетке. Неплательщик за ЖКХ и пострадавший ведут разговор на повышенных тонах. Дверь в помещение открыта, слышны крики дочери: "Папа, не надо, остановись, что ты делаешь, папа". Позже мужчина заряжает ружье в коридоре квартиры, а потом выходит и с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом - выше. Слышны крики с призывам вызвать "скорую".

Напомним, в Херсоне уличная перепалка между подростками переросла в драку со стрельбой. Во время разборок один из подростков выхватил пневматический пистолет и пальнул по сопернику. Тот получил ранения в зоне правого предплечья и правого бедра. Пострадавшего 15-летнего парня госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу.