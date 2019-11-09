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Быков: российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен

9 ноября 2019, 03:33

Российский читатель избалован соцреализмом, сказал писатель.

Российский читатель избалован соцреализмом, считает известный писатель - Дмитрий Быков
Российский читатель избалован соцреализмом, считает Дмитрий Быков / УНИАН

Известный российский писатель и ведущий Дмитрий Быков полагает, что российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен.

Российского читателя испортил социальный реализм, рассказал Быков в интервью theБабелю.

По словам собеседника, украинский читатель любит фантастику, мистику и с ним проще разговаривать.

"Украинский читатель неравнодушен. У него на глазах творится история его страны… Украинская литература тяготеет к мифу - это хорошая черта", - заявил литератор.

Быков считает, что только в Украине могли написать Тени забытых предков (повесть, автор - украинский писатель Михаил Коцюбинский - Ред.). "…из этой повести и фильма выросла любовь к современной славянской этнической культуре", - сказал он.

Писатель добавил, что российский читатель избалован и испорчен соцреализмом. "Он отвык от фантастики, поэтому спасибо Пелевину (российский писатель Виктор Пелевин - Ред.) за то, что ее возвращает", - подчеркнул собеседник.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал о главном отличии граждан Украины от граждан РФ - россияне не могут без царя, а украинцы - могут. Журналист полагает, что в генах у россиян - рабство.

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