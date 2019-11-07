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Российский писатель нашел плюс гибридной войны

7 ноября 2019, 15:55

Во время гибридной войны не уничтожается новая генерация, которая создает человека-киборга, считает Быков.

У гибридной войны есть плюс, полагает российский писатель
У гибридной войны есть плюс, полагает Дмитрий Быков / openrussia.org

Российский писатель, ведущий Дмитрий Быков сказал, что у гибридной войны есть плюс - во время нее невозможно уничтожить новую генерацию, меняющую мир.

Новая генерация меняет мир в двух направлениях, рассказал литератор в интервью theБабелю.

Быков полагает, что новая генерация создает новый тип человека-киборга, который постоянно включен в сеть, и продлевает его дееспособный период.

"Плюс гибридной войны в том, что в ней невозможно истребить новую генерацию, которая меняет мир… строит новый тип человека-киборга… Как будет эта сильная половина человечества реагировать на другую? Возьмут ли меня с собой? Эти вопросы меня заботят", - заявил писатель.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ведет гибридную войну против Украины. Бывший советник российского президента Владимира Путина - экономист Андрей Илларионов, говорил, что Киев может вернуть захваченные РФ территории, но для этого необходима кровопролитнейшая мировая война.

война писатель гибридная война Дмитрий Быков
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