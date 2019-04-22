"Дышит сам": жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков дышит сам, сообщила его жена / Скриншот

Госпитализированного российского писателя — 51-летнего Дмитрия Быкова — перевели на самостоятельное дыхание.

Литератор в сознании и разговаривает, написала в Facebook его жена Ирина Лукьянова.

Главред радиостанции Эхо Москвы, на которой Быков ведет одну из программ, Алексей Венедиктов написал в Telegram, что получил от писателя сообщение.

"…я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь", — привел Венедиктов слова литератора.

Напомним, 16 апреля в российском городе Уфа (столица Республики Башкортостан) Дмитрия Быкова с борта самолета доставили в больницу в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания.

После этого литератора ввели в состояние медикаментозной комы, и перевели на искусственное дыхание. Позже стало известно, что Быкова самолетом доставили в Москву.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила, что писатель попал в больницу Уфы из-за хронического заболевания. СМИ писали, что у литератора диагностировали инфаркт головного мозга (другое название — ишемический инсульт).