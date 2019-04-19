"Инфаркт, но не миокарда": СМИ узнали диагноз Дмитрия Быкова

Дмитрию Быкову поставили диагноз инфаркт головного мозга, узнали журналисты / Скриншот

В больнице города Уфа (столица Республики Башкортостан России) госпитализированному российскому писателю 51-летнему Дмитрию Быкову поставили диагноз.

В Уфе Быкову поставили диагноз инфаркт головного мозга (со словом инфаркт обычно ассоциируется болезнь сердца — инфаркт миокарда), пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкортостана.

По данным собеседника агентства, литератору поставили диагноз после компьютерной томографии головного мозга.

"Диагноз — инфаркт головного мозга (другое название — ишемический инсульт — Ред.)…", — заявил источник.Читайте такжеСтало известно, из-за чего Дмитрий Быков попал в больницу

Напомним, днем 16 апреля в Уфе Дмитрия Быкова доставили в больницу с борта самолета в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания, у него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения. Потом Быкова ввели в состояние медикаментозной комы, он не дышал самостоятельно. Позже литератора самолетом доставили в Москву.