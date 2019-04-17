"Сам не дышит": Дмитрий Быков в коме

Дмитрий Быков находится в состоянии медикаментозной комы / Скриншот

В больнице российского города Уфа (столица Республики Башкортостан) российского писателя 51-летнего Дмитрия Быкова ввели в состояние медикаментозной комы.

Литератор не дышит самостоятельно, рассказал главный реаниматолог и анестезиолог Министерства здравоохранения России Игорь Молчанов агентству Москва.

По словам собеседника, состояние Быкова на телеконсилиуме обсудили специалисты и решили, что его не нужно переводить в Москву.

"…он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо…", — отметил Молчанов.

Ранее сообщалось, что днем 16 апреля в городе Уфе Дмитрия Быкова доставили в больницу с борта самолета в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания, у него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения. В Уфе 16 апреля была запланирована лекция Быкова, но ее отменили.

Справка. Дмитрий Быков родился в Москве 20 декабря 1967 года, сотрудничал с рядом известных российских изданий, его считают автором нового литературного жанра — рифмованная проза.

Самые известные романы писателя — Орфография, ЖД, Эвакуатор, Остромов, или Ученик чародея, Списанные, Сигналы, Икс, Борис Пастернак.