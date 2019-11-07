"Баканов, лови": Черновол заявила в СБУ о госизмене Богдана

Черновол обвинила Богдана в госизмене / Фейсбук Д.Кучера

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол подала заявление в СБУ, в котором обвинила главу Офиса президента Андрея Богдана в государственной измене.

"Отнесла Баканов (СБУ) заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст.111 УК Украины). Измена Украины заключается в том, что Андрей Богдан, будучи должностным лицом КМУ в период 2010-2014 годов, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд. грн в интересах Министерства Обороны РФ. Причем следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины Вооруженных Сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 млн. грн на счета МО РФ было перечислено в 2013 году)", - написала экс-политик в Facebook.

Читайте также"На все должности назначить Сивоху": вылезли новые детали о драке Богдана и БакановаПо утверждению Черновол, заказчиком указанного преступления является чиновник Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

Экс-нарлеп призналась, что намеренно "подкидывает дрова" в конфликт между Бакановым и Богданом, уточнив сторону, которую поддерживает.

"Да, я в этой войне за Баканова", - заявила Черновол.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которую активно обсуждали в соцсетях относительного того, что между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым произошла драка, и Богдану якобы даже выбили зуб.