Нечем дышать: Украину накрыло облако угарного газа

Грязный воздух / planeta.moy.su

Только недавно качеством воздуха были обеспокоены жители Киева, но теперь проблема коснулась и других городов. Так, нечем дышать украинцам, проживающим в Одессе и Львове.

По данным ресурса Windy, по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, концентрация угарного газа в Одессе составила 474 ppbv. Такой уровень загрязнения является очень высоким и соизмеримы с промышленными районами Индии и Китая.

При этом самая высокая концентрация СО зафиксирована в центре и севере Одесской области, в Черновицкой и Львовской областях. На данный момент причина такого высокого уровня загрязнения неизвестна, но пользователи социальных сетей считают, что во всем виновата привычка сжигать листья.

Напомним, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в ряде украинских городов зафиксировано превышение уровня концентрации вредных примесей.