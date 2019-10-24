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Дышим всякой дрянью: эксперты подтвердили сильное загрязнение воздуха в Киеве

24 октября 2019, 07:32

Судя по всему, киевляне могут легко "заработать" зуд, сыпь, воспаление носоглотки и бронхит.

Киев, смог, туман
Киев накрыл смог / Фото Подробности

С 15 по 21 октября в столичном воздухе зафиксировано загрязнение воздуха. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, проанализировав данные стационарных постов наблюдений, зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию. 

Как говорится в ответе обсерватории Левому берегу, взвешенные вещества (пыль) в 1,1-1,4 раза превышали норму на проспекте Победы (возле метро Святошин), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко. 

Диоксид серы (сернистый газ, химическая формула SO2) в 2,1-2,7 раза превышал норму на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади; в 1,4-1,9 раза -  на всех остальных постах города. Провоцировать появление этого газа могут выхлопные газы автомобилей, а также сжигание угля и мазута на теплоэлектростанциях. Выбросы диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхания (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит) и особенно опасны для людей с астмой. 

Оксид углерода (СО) в 4,0-4,9 раз превышал норму на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. К слову, угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, в тяжелых случаях может привести к потери сознания. 

Формальдегид в воздухе превышал в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. В атмосферу попадает через выхлопы из авто, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих фабрик. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

Фото Левый берег

Напомним, ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида соощил, что в пяти крупных украинских городах наблюдается превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. По его словам, превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

Тем временем Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. В то же время в ведомстве уточняют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, присущих этой поре года в сравнении с предыдущими годами,  поэтому поводов для беспокойства нет. 

Киев туман загрязнение новости Киева
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