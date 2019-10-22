В Украине превышена норма загрязненности воздуха в пяти городах

Стало известно о запредельном загрязнении воздуха в 5 городах

В пяти крупных украинских городах наблюдается превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Как подчеркнул он во время брифинга в Киеве, превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

"Во всех крупных городах по оксиду углерода концентрация составляла от 0,1 до 1,4. Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но это характерно для осеннего периода в Украине. Ничего удивительного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не случилось", - подчеркнул Кульбида.

Читайте такжеВ КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в КиевеОтметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по данным наблюдений концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах.

"За последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались, как высокие в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы. Осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений в сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", - добавили в обсерватории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей..