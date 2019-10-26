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Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины

26 октября 2019, 14:06

В атмосфере украинских городов концентрируется оксид углерода, фенол, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и пыль.

смог
В украинских городах зафиксировали превышение уровня концентрации вредных примесей

В ряде украинских городов зафиксировано превышение уровня концентрации вредных примесей, сообщили в Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Незначительные превышения предельно допустимых концентраций зафиксировано только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - говорится в сообщении ГСЧС.

Подчеркивается, что концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС не обнаружила.

Читайте также"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в УкраинеВ то же время в территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, пояснили в ведомстве.

"В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - отмечается в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в период с 28 по 29 октября на территории страны ожидается улучшение синоптической ситуации.

Отметим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, говорится в сообщении министерства.

Читайте такжеЛжецы в тумане: почему столичная власть молчит об опасном воздухе"Традиционно осенью люди сгребают опавшие листья и сжигают его, не задумываясь над тем, какой вред это наносит здоровью и окружающей среде. Министерство энергетики и защиты призывает граждан не жечь листья, поскольку это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что врачи также предупреждают о рисках для здоровья, ведь при сжигании выделяется бензопирен, что может вызвать у человека рак. С дымом в воздух выходят диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Тлеющие листья выделяет угарный газ, который блокирует поступление кислорода к тканям организма. К примеру, одна тонна тлеющих листьев приравнивается к тридцати килограммам угарного газа. Это очень ядовитый газ, поскольку чрезвычайно легко связывается гемоглобином крови, блокируя доставку кислорода к тканям организма. Сердце начинает работать с высокой нагрузкой, а это - увеличивает шанс на обострение заболеваний сердца.

"Сжигание листьев приводит еще и к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Опасность заключается и в том, что это может перерасти в неконтролируемое горение. Министерство энергетики и защиты окружающей среды предупреждает: такие действия приводят также к исчезновению некоторых видов животных и гибели насекомых", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее  член общественного совета при Минэкологии, соосновательница SaveEcoBot Ирина Черныш рассказала Главреду, когда воздух в Украине станет чище.

Киев ГСЧС смог экология загрязнение воздух атмосфера торфяники
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