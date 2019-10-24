Смог над Украиной: эксперт рассказала, когда воздух станет чистым

Туманы в Украине содержат в себе коктейль загрязняющих веществ / Фото УНИАН

То, что смог в Киеве держится так долго, связано с тем, что у нас для этого складываются благоприятные погодные условия.

Об этом в комментарии Главреду рассказала член общественного совета при Минэкологии, соосновательница SaveEcoBot Ирина Черныш.

"Температурные инверсии, отсутствует ветер – все это создает условия для того, чтобы эти вещества держались в приземном слое атмосферы. Чем дольше будут держаться такие метеоусловия, тем больше будет держаться смог", - говорит Черныш.

По ее словам, смог над Украиной провоцирует ингаляцию – коктейль загрязняющих веществ, который возникает при сжигании листьев, при горении торфяников. Все это в купе с туманом – дополнительная нагрузка на воздух, которая наносит вред людям и ухудшает их состояние.

"Потому есть несколько советов - меньше находиться на улице, не заниматься спортом (ездить на велосипеде, бегать), то есть тем, что заставит вас больше вдыхать. Приходя домой, пить больше воды, промывать нос и умывать лицо, так как все эти частицы оседают. Если дома есть увлажнитель, то необходимо чаще его включать либо же использовать средства, с помощью которых при влажной уборке можно будет устранять эти примеси", - советует эксперт.

Смог в Киеве сейчас сильный, а Черныш отмечает, что покупка аптечных масок не поможет уберечься от вредного влияния, так как маски задерживают микрочастицы, а газы смога – это наночастички, еще меньшие частички, которые не задерживаются масками.

"Маски – больше декоративный момент, нежели защита", - резюмирует эксперт.

Смог над Украиной и в мире

Напомним, ранее в Украине уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей.