"Она – воровка": Дубинский похвастался победой над Супрун в суде

Ульяна Супрун проиграла суд Александру Дубинскому / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский заявил о победе в суде по иску Ульяны Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения.

При этом нардеп в своем Instagram продемонстрировал решение Соломенского районного суда Украины от 8 ноября, которым Супрун отказано в удовлетворении судебного заявления к Дубинскому.

"Всегда придерживался мнения, что людям нужно тыкать их тупость в лицо. Сегодня тыкаю Ульяну Супрун. Которая проиграла мне иск по защите чести и достоинства, пытаясь оспорить мое расследование о том, что она – воровка", - написал Дубинский в комментарии к решению суда.

Инстаграм А.Дубинского

Напомним, ранее Супрун жестко потроллила Дубинского, фактически сделав его "лицом геморроя".