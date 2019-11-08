"Она – воровка": Дубинский похвастался победой над Супрун в суде

Соломенский районный суд отказал Ульяне Супрун в удовлетворении судебного заявления к Александру Дубинскому.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский заявил о победе в суде по иску Ульяны Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения.
При этом нардеп в своем Instagram продемонстрировал решение Соломенского районного суда Украины от 8 ноября, которым Супрун отказано в удовлетворении судебного заявления к Дубинскому.
"Всегда придерживался мнения, что людям нужно тыкать их тупость в лицо. Сегодня тыкаю Ульяну Супрун. Которая проиграла мне иск по защите чести и достоинства, пытаясь оспорить мое расследование о том, что она – воровка", - написал Дубинский в комментарии к решению суда.
Напомним, ранее Супрун жестко потроллила Дубинского, фактически сделав его "лицом геморроя".