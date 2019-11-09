Десятки убитых и раненых: в разведке назвали потери оккупантов РФ на Донбассе за неделю

Могила боевика на Донбассе

За последнюю неделю потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 30 человек.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напомним, ранее в Золотом Луганской области был завершен отвод сил и средств на участке разведения.