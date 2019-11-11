"Мне 42-й год, я же не лох какой-то": психиатр высказался о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский в Золотом / Фото: Facebook Сашуля Лисовая

Президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман прокомментировал скандальный разговор, который состоялся между президентом Владимиром Зеленским и добровольцами в Золотом на Донбассе, когда глава государства сказал фразу "мне 42-й год, я же не лох какой-то".

По мнению психиатра эта фраза говорит не о силе или слабости Зеленского.

"Это говорит о специфике бытовой культуры. Ну, это же не первый раз, когда он плохо выражает свои мысли, или неточно, или достаточно грубо", - сказал Глузман в интервью Украинской правде.

При этом президент Ассоциации психиатров Украины обратил внимание на другое - на выражение лица и на глаза Владимира Зеленского.

"Они (глаза, - Главред) сказали, что Зеленский кипит. Мне показалось, что он сейчас сорвется. Политик должен быть холоднее немножко. Выражение лица, мимика президента меня напугали", - сказал психиатр.

Напомним, в конце октября в зоне разведения сил в Золотом на Донбассе президент Владимир Зеленский встретился с участниками акции, которые выступали против отвода войск. Глава государства обратился к добровольцам с просьбой убрать оружие, которое находится в местах их расположения.

Читайте такжеПсихиатр назвал главный козырь Зеленского против ПутинаВо время беседы участник акции рассказал, что ветераны передали губернатору Николаевской области Александру Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - добавил Зеленский.