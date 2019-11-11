Зеленский назначил главой Кировоградской ОГА бывшего силовика: что о нем известно

Андрей Балонь возглавил Кировоградскую ОГА / facebook.com/Андрей Балонь

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее устроил кадровую чехарду в Кабмине, назначил Андрея Балоня новым главой Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

По информации пресс-службы Офиса президента, соответствующий указ президент подписал 8 ноября.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе №836/2019.

Андрей Балонь: что о нем известно

Балонь Андрей Богданович родился 6 ноября 1982 года в городе Стебник, Львовская область, Украина. После окончания средней школы Андрей поступил в Национальный университет внутренних дел Украины, где изучал правоведение. В 2003 году получил высшее образование и получил квалификацию юриста.

С июля 2003 по февраль 2004 года работал следователем Старосамборского районного отдела управления МВД Украины Львовской области (г. Львов).

С февраля 2004 года по апрель 2010 года был старшим следователем следственного отдела Дрогобычского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области ( г.Львов).

С апреля 2010 года по июнь 2011 года работал заместителем начальника Самборского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области – начальник следственного отдела (г. Львов).

С июня по сентябрь 2011 года был заместителем начальника Франковского районного отдела Львовского городского управления МВД Украины Львовской области – начальник следственного отдела (г. Львов).

С октября 2012 по октябрь 2013 года был заместителем начальника следственного управления Управления МВД Украины в Житомирской области (г. Житомир).

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известноС октября 2013 года по январь 2014 года Балонь Андрей Богданович работал старшим следователем по особо важным делам-криминалист отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления Управления МВД Украины в Полтавской области (г. Полтава).

С 2014 года начал учебу в Институте последипломного образования Национального университета им. Т. Шевченко по специальности "Финансы и кредит".

С января по июнь 2014 года Балонь работал на должности начальника отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления Управления МВД Украины в Полтавской области (г. Полтава).

С июня 2014 года до август 2015 года Андрей Богданович был первым заместителем начальника Управления МВД Украины в Полтавской области – начальник следственного управления (г. Полтава).

С сентября 2015 года по май 2017 года он был доцентом кафедры государственного управления и права Полтавского Национального технического университета им. Юрия Кондратюка (г. Полтава).

В мае 2017 года Андрей Балонь стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Гордеева Андрея. После его снятия с должности в апреле 2019 года покинул пост и Балонь.

16 октября 2019 года Президент Украины предложил Кабинету министров Андрея Балоня как кандидата на пост главы Кировоградской ОГА. В этом же предложении были указаны кандидаты на пост глав Сумской области – Сергей Леонов и Черниговской – Андрей Прокопенко.

20 октября 2019 года Кинет министров Украины утвердил Андрея Балоня на должность главы Кировоградской ОГА. На этом заседании Кабмин утвердил Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА, Алексея Чернышева на должность главы Киевской ОГА, Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА и Андрея Прокопенко на должность главы Черниговской ОГА.

Выпускник Национального университета внутренних дел Украины и Института последипломного образования Национального университета им. Т. Шевченко по специальности "Финансы и кредит".

Семья

Андрей Богданович женат, есть сын.

Декларация

В декларации семьи Балонь за 2018 год указано, что они владеют следующими объектами недвижимого имущества:

квартира в Киеве (площадь 96 кв.м.);

квартира в Дрогобиче (площадь 83 кв.м.).

А также арендуют квартиру в Херсоне на 130 квадратных метров.

Андрей Балонь с 2013 года владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, а Илона Балонь с 2016 года водит Jaguar XF 2015 года выпуска.

Илона Сергеевна также является соучредителем ООО "Медиаюг". Ее доля в издании оставляет 33%.

Общий семейный доход за 2018 год составил около 1 700 000 гривен. Помимо этого семья имеет около 140 000 долларов, 7 000 евро и около 430 000 гривен сбережений.

Читайте также"Файне місто Тернопіль": Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГАНапомним, ранее 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Харьков, где представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера и отметил первые достижения нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

"Хочу представить нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Владимировича Кучера. Поздравляем вас, Алексей. Пока что поздравляем, а по результатам работы – увидим", – заявил Зеленский.