В Раде рассказали, когда продолжится разведение сил на Донбассе

Бойцы ВСУ / vedomosti-ua.com

Дальнейшего разведения сил и средств на Донбассе до встречи лидеров стран "нормандского формата" не будет, заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от Слуги народа Александр Завитневич.

Он подчеркнул, что никаких приказов от главнокомандующего по этому поводу не поступало, в то же время Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта для дальнейшего разведения.

"Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - отметил Завитневич в интервью ВВС-Украина.

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Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.