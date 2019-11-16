"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – эксперт

Выведения подразделений боевиков из Золотого так и не произошло / informator.lg.ua

Боевики на Донбассе не выполнили условия протокола разведения сил и средств, заявил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

По его данным, ни в Золотом Луганской области, ни в Петровском Донецкой области ни дня не обходилось без обстрелов накануне разведения.

Он также подчеркнул, что в отчетах ОБСЕ указывается на то, что выведения подразделений боевиков из Золотого так и не произошло.

"Там находятся некие подразделения (боевиков, - ред.), которые называют "мчс", "полиция", специальными службами… Все эти люди установлены, они известны не только разведке, но и общественным активистам. Это известные боевики, у них есть позывные, которые находятся там. Никакого отведения не произошло", - добавил Кулик в интервью Ukrlife.tv.

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Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

Кроме того, 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.