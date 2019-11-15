Рада дала старт отмене госмонополии на производство спирта

Субъекты хозяйствования смогут производить спирт при условии получения лицензии

В пятницу, 15 ноября, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона №2300.

За соответствующий законопроект отдали свои голоса 293 народных избранника.

Поданный президентом законопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

В частности, законопроект предусматривает возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

При этом для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

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Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют приватизировать Укрспирт в 2020 году.