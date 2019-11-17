Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США

Флаг США вывел из себя боевиков "ЛНР" и российских пропагандистов / Reuters

Украинские военные на Донбассе, в зоне ООС, потроллили боевиков, вывесив на передовой американский флаг.

"Во-первых, это красиво. А во-вторых, у луганских потом так забавно бомбит", - написал блогер Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующие фото.

Интересно, что в "ЛНР" истерически отреагировали на троллинг бойцов ВСУ.

"Украинские военные подняли флаги США над своими позициями в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - говорится в сообщении пропагандистских ресурсов луганских террористов.

Причем в "ЛНР" решили подвести под это целую геополитическую теорию.

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"Американские флаги подняты "на фоне продолжающихся противоречий в США между президентом (Дональдом Трампом) и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине", - глубокомысленно изрекли боевики "ЛНР".

Обратим внимание, что сообщение об этом также подхватили и многие ведущие российские СМИ, которые активно перепечатывают новость, пугая читателей звездно-полосатыми флагами на Донбассе.

Напомним, ранее в Сети разгоняли очередной фейк от "ЛНР": инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными.