Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США

Сообщение о звездно-полосатых флагах на Донбассе подхватили и многие ведущие росСМИ.
Украинские военные на Донбассе, в зоне ООС, потроллили боевиков, вывесив на передовой американский флаг.
"Во-первых, это красиво. А во-вторых, у луганских потом так забавно бомбит", - написал блогер Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующие фото.
Интересно, что в "ЛНР" истерически отреагировали на троллинг бойцов ВСУ.
"Украинские военные подняли флаги США над своими позициями в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - говорится в сообщении пропагандистских ресурсов луганских террористов.
Причем в "ЛНР" решили подвести под это целую геополитическую теорию.
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"Американские флаги подняты "на фоне продолжающихся противоречий в США между президентом (Дональдом Трампом) и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине", - глубокомысленно изрекли боевики "ЛНР".
Обратим внимание, что сообщение об этом также подхватили и многие ведущие российские СМИ, которые активно перепечатывают новость, пугая читателей звездно-полосатыми флагами на Донбассе.
Напомним, ранее в Сети разгоняли очередной фейк от "ЛНР": инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными.